Unicef warnt vor "Nachlässigkeit" im Kampf gegen Masern

So seien in der Ukraine im vergangenen Jahr 35.120 Fälle verzeichnet worden, knapp 30.000 mehr als 2017. Brasilien meldete demnach 10.262 Fälle. Im Jahr zuvor hatte es in dem südamerikanische Staat keine einzige registrierte Masern-Erkrankung gegeben. In Frankreich wurden 2269 weitere Fälle gemeldet. 2018 wurden in Österreich insgesamt 77 Masern-Fallmeldungen registriert.