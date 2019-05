Unbekanntes Risiko: Zecken-FSME durch unpasteurisierte Milch

In bereits 36 Ländern weltweit konnte die von Zecken übertragene FSME ( Frühsommer-Meningoenzephalitis) nachgewiesen werden. Und sicher kann man sich praktisch nirgendwo fühlen: Denn die Risikogebiete für Frühsommer-Meningoenzephalitis ( FSME) ändern sich laufend. Für das 2019 zum Thema erschienene Standardwerk über FSME ("The TBE-Book" - TBE steht für "tick borne enzephalitis", also durch Zecken verursachte Enzephalitis / Gehirnentzündung) wurde erstmals die weltweite Krankheitsverbreitung erfasst - und dabei ergab sich die Gesamtzahl von 36 Ländern, erklärten Experten am Donnerstag in Wien. Damit breitet sich das Virus zusehends aus.