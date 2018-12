Trampolinparks: Warum die Risiken unterschätzt werden

„Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten viel in Sicherheitsmaßnahmen investiert“, sagt Stefan Untiedt, Geschäftsführer von „Jump 25“ in Kalsdorf bei Graz, nach eigenen Angaben der größte Trampolinpark Österreichs. „Etwa in Polsterungen und spezielle Begrenzungen.“Es sei auch ständig Personal auf der Plattform, welches das Geschehen beobachten. Heuer musste bis jetzt 24 Mal die Rettung gerufen werden – „bei 700 bis 800 Besuchern an starken Tagen“: „Meistens handelte es sich um Prellungen und Verstauchungen.“ Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Verletzungen stark zurückgegangen.

Beim Trampolinpark „Flip Lab“ in Wien-Schwechat betont man, dass „immer mehrere Trainer auf dem Areal sind“, sagt Sprecher Michael Krikula. Und es gebe zu jeder halben und vollen Stunde eine kurze Einschulung und Aufwärmphase für alle, in den vergangenen 30 Minuten neu angekommenen Besucher. Auch sei die Zahl der Springenden begrenzt. „Die Unfallrate ist sehr gering.“

Was Experten noch raten

Einige Tipps, die deutsche Orthopäden und Unfallchirurgen generell für das Trampolinspringen veröffentlicht haben: