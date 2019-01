Suche nach neuen Methoden, um Alter von Asylwerbern zu bestimmen

Nicht immer verfügen Asylwerber über Unterlagen, die ihr Alter bestätigen. In manchen Fällen sieht sich das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) mit Angaben konfrontiert, die Zweifel an den Angaben Einzelner aufkommen lassen. Kürzlich sorgte etwa der Fall des Syrers Yazan A. für Aufsehen: Er soll am 13. Jänner seine 16-jährige Ex-Freundin in Wiener Neustadt getötet haben. Bei der Polizei gab Yazan A. an, 19 Jahre alt zu sein. Unterlagen, die dies belegen, gibt es aber keine. Die Behörden zweifeln aufgrund seines Körperbaus, seines Vollbarts und des gesamten Erscheinungsbildes an der Altersangabe. Sein Alter ist aber entscheidend, wenn es darum geht, ob Yazan A. vor Gericht als Jugendlicher oder als Erwachsener eingestuft wird.