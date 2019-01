Studentin kam mit Masern in die Uni - Gesundheitsamt warnt

An der Technischen Universität Dresden herrscht Masern-Alarm: Am 8. und 9. Jänner war eine Studentin in Vorlesungen und in der Mensa. Später brachen bei der jungen Frau Masern aus. Zu diesem Zeitpunkt trug sie das Virus bereits in sich und war für andere ansteckend – die Studentin wusste aber noch nichts von ihrer Infektion.

Zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch der Krankheit können bis zehn Tage liegen. Da die Frau bei ihrem Aufenthalt in der Uni mit anderen Personen in Kontakt kam, ist laut dem Dresdner Gesundheitsamt mit Folgeerkrankungen zu rechnen. „Wir haben unsere Studenten und Mitarbeiter umgehend informiert und für das Thema sensibilisiert“, heißt es von der Universitätssprecherin Kim-Astrid Magister.

Keine reine Kinderkrankheit

Der Fall zeigt: Masern sind keine reine Kinderkrankheit, sondern jeder, der nicht infiziert ist, kann sich mit dem Virus anstecken – unabhängig davon, wie alt die Person ist. Das Masern-Virus ist hochinfektiös und wird sehr leicht via Tröpfcheninfektion übertragen. Nahezu jeder Kontakt zwischen einer infizierten und einer nicht geimpften Person führt zu einer Ansteckung. Nur wer die Schutzimpfung hat oder bereits einmal erkrankt war, kann sich nicht anstecken.