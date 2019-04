So kann man lernen, besser zu genießen

Wegbeschreibung

Sinnliches Erleben beginnt schon mit der Vorfreude und im Kleinen, etwa, wenn man den frisch gepressten Orangensaft nicht nur Schluck für Schluck genießt, sondern sich auch an der Farbe, am Geruch und am schönen Glas erfreut.

Das ist wichtig, denn genau diese Eindrücke sammeln sich im limbischen System, dem Teil des Gehirns, der für die Verarbeitung von Gefühlen und und das Triebverhalten zuständig ist. Hier wird das Aroma mit früheren Erinnerungen verglichen und bewertet. Fällt dies positiv aus, führt das zur Ausschüttung des Glückshormons Dopamin.

Wer im Genussmoment ist, ist entspannt, in sich gekehrt und lächelt vielleicht, der Ausdruck absoluten Wohlbefindens.