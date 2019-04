In Etappen zum Ziel – der Weg zum Genuss

Spezialist werden

Sie machen gerne Yoga? Sie backen gerne oder wissen einen edlen Tropfen zu schätzen? Genuss hat viel mit Erfahrung zu tun. Wer zum Experten wird, kann genauer zwischen unterschiedlichen Sinneseindrücken differenzieren und schafft so mehr Bewusstsein dafür, was das Genussgefühl auslöst.

Nicht warten auf ...

Viele Menschen leben auf das Wochenende oder den Urlaub hin und wollen dann alles tun, was ihnen Freude bereitet. Genießen kann man aber an jedem Tag, wenn man sich seine Inseln ganz bewusst einbaut. Die Möglichkeiten, Genuss in den Alltag zu integrieren, sind unbegrenzt und allein die Vorfreude darauf kann schon Momente des Glücks hervorrufen.