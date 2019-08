Snoezelen: Kuscheln und Dösen für die psychische Fitness

Als weltweit erstes Fitnessstudio für die Seele sieht sich Anima Mentis, gelegen gleich hinter dem Parlament in Wien. Neben Virtual-Reality-Anwendungen, einem Licht-, Erkenntnis- und Bewegungsraum gibt es auch ein 360°-Kino, in dem man hautnah von Natur umgeben wird. Anima Mentis als ein Rückzugsort zur Entspannung und zur Stärkung der mentalen Kraft, ist das Leitmotiv der Initiatoren. „Ins Fitnessstudio gehen wir schon seit langer Zeit und ganz selbstverständlich“, sagt Center Managerin Gabriele Richter. Dabei wäre besonders die mentale Stärke die Basis für Gesundheit – vor allem in Zeiten, in denen die Belastung durch ständige Erreichbarkeit besonders hoch sei. Besonders wichtig sind ihr und Peter Kirschner, Chief Product Officer und Humanmediziner, die wissenschaftliche Evidenz der angebotenen Anwendungen, wie die beiden im Gespräch mehrmals betonen. Deswegen arbeitet das Team auch eng mit der Paracelsus Medizinische Privatuniversität in Salzburg zusammen.