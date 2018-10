Anima Mentis im Bodyblog: Erstes Fitnesscenter für die Seele

Der Ansatz ist originell und weltweit angeblich einzigartig: Nach einem stressigen Tag geht man ins 360-Grad Naturkino, macht eine Lichtanwendung oder geht per Virtual Reality Maschine im Wald spazieren. Klingt absurd? Dieser Tage hat tatsächlich ein solches Fitnesscenter für die Seele unweit vom Wiener Rathaus eröffnet.

Dahinter steht der Gesundheitsmanager Rudolf Öhlinger, der sich nach der Übergabe seiner SeneCura Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nicht zur Ruhe setzen wollte. Stattdessen hat er nach eigenen Angaben 7 Mio. Euro in die Hand genommen, den WHO-Mediziner Prof. Jürgen Osterbrink von der Paracelsus Medizinischen Privatuni Salzburg an Bord geholt und Anima Mentis erschaffen – eine Welt, in der sich alles um das Wohlbefinden der Seele dreht.