Rotary: 22.000 Euro für Ronald McDonald Kinderhilfe

22.000 Euro: Diese Summe konnte Samstag im Rahmen des Symposiums "Rotary meets Health" von mehreren Rotary-Clubs für die Ronald Mc Donald Kinderhilfe aufgebracht und übergeben werden. Diese ermöglicht es Eltern schwerkranker Kinder, in ihren fünf Häuser ( Innsbruck, Graz, Salzburg und zwei in Wien) für die Dauer der Behandlungen ihrer Kinder in unmittelbarer Nähe der Kliniken zu wohnen.