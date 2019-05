Roland Liebscher-Bracht: Der YouTube-Star der Schmerzgeplagten

Ein Schritt Anlauf nur, dann springt er sportlich auf die Bühne. Seine 62 Jahre sieht man ihm dabei kaum an. An der Hüfte kein Gramm zu viel, und im Vortrag eine Art Messias, der genau weiß, was bei den Leuten ankommt und was nicht. In Deutschland füllt Roland Liebscher-Bracht seit Jahren große Hallen, in Wien immerhin den neobarocken Festsaal namens Albert Hall. Mehr als 250 Menschen haben hier Platz genommen, um ihn live zu sehen. Kein Sitzplatz frei.

Die meisten kennen seine Videos aus dem Internet – mit seiner scharfen Kritik an unserem Gesundheitssystem und seinen leicht verständlichen Übungsanleitungen. Die frohe Kunde will er auch an diesem Abend bekräftigen: „Der Schmerz ist unser Freund.“