Netzhauterkrankung: Wenn der Roboter die Diagnose stellt

Viele wussten nichts

Eine Diagnose direkt an Diabetes-Abteilungen könnte die Früherkennung verbessern. Das zeigt auch eine erste Auswertung der Daten von rund 600 Diabetes-Patienten, die zur Kontrolle in eine Diabetes-Ambulanz kamen. Gerendas: „Alle haben gesagt, mit ihren Augen sei alles in Ordnung – die Untersuchung mit unserem diagnostischen System hat aber gezeigt, dass 16 Prozent bereits signifikante Netzhautveränderungen hatten, von denen sie aber nichts wussten.“ Die „Roboter-Diagnosen“ wurden in allen Fällen von Augenärzten überprüft: „Es gab nur einen Patienten, bei dem das Gerät die Erkrankung nicht erkannt hat.“