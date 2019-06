Mit Grinberg körperliche und seelische Blockaden lösen

Wer ist ... Avi Grinberg?

Avi Grinberg wurde 1955 in Haifa/Israel geboren. Schon früh entdeckte er seine natürliche Begabung, das Allgemeinbefinden von Menschen zu verbessern. Er begann in den 70er-Jahren als junger Mann, mit Menschen aus ganzheitlicher Sicht zu arbeiten. Grinberg erkannte für sich, dass es am effektivsten ist, den Menschen beizubringen, wie sie sich selbst heilen können. Davon ausgehend, entwickelte er die Grinberg-Methode, die in Österreich seit 1990 unterrichtet und angewandt wird. Avi Grinberg ist Verfasser mehrerer Bücher, u. a. „Holistic Reflexology“ (1989) und „Fuß-Diagnose“ (1993).