Mikroplastik: Wie ein heimischer Experte das Risiko einstuft

Forscher von Umweltbundesamt und MedUni Wien haben im Vorjahr erstmals Mikroplastik im menschlichen Stuhl entdeckt. Nach dem WHO-Bericht wären aber die gesundheitlichen Risiken trotzdem gering?

So sieht es die WHO derzeit. Allerdings zeigen Tierexperimente, dass Mikroplastik die Zusammensetzung der Bakteriengemeinschaften im Darm verändern kann. Ob das beim Menschen auch so ist und was das bedeutet, wissen wir noch nicht. Und wir wissen noch viel zu wenig über ganz kleine Teilchen, sogenanntes Nanoplastik: Theoretisch können Teilchen, die deutlich kleiner als ein Tausendstel Millimeter sind, Zellbarrieren durchdringen. Ob Mikroplastik in ausreichender Menge so fein zerrieben wird, dazu haben wir noch keine aussagekräftigen Daten. Persönlich sehe ich hier kein großes Problem.