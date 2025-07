Der vor allem durch seine Rollen in Filmen von Quentin Tarantino bekannte US-Schauspieler Michael Madsen ist im Alter von 67 Jahren an einem plötzlichen Herztod gestorben - der KURIER berichtete. Dabei hört das Herz - in der Regel ohne unmittelbare Vorwarnung - plötzlich zu schlagen auf, es kommt zu einem plötzlichen Herzstillstand und das Herz pumpt kein Blut mehr durch den Körper. Nur durch das sofortige Rufen der Rettung sowie eine Reanimation (Herz-Lungen-Wiederbelebung) mit Einsatz eines Defibrillators kann das Leben gerettet werden (siehe unten). Doch welche Ursachen hat ein plötzlicher Herztod, was kann ihn auslösen? Und kann man ihm vorbeugen? Der KURIER sprach darüber mit dem Kardiologen und Sportmediziner Josef Niebauer, ärztlicher Direktor des Universitätsinstituts für Sportmedizin und des ambulanten REHA-Zentrums am Uniklinikum Salzburg, sowie des Ludwig Boltzmann Instituts für Digitale Gesundheit und Prävention.