Warum rascheres Gehen für das Herz so besonders gesund ist

Das geht aus der neuen Studie hervor, die in der Fachzeitschrift Heart veröffentlicht wurde. Demnach ist das Risiko für alle untersuchten Herzrhythmusstörungen geringer als bei langsamem Tempo. Die häufigste Herzrhythmusstörung ist Vorhofflimmern .

Die Autorinnen und Autoren werteten die Gesundheits- und Aktivitätsdaten von Erwachsenen im Alter zwischen 40 und 69 Jahren aus, die zwischen 2006 und 2010 an der britischen Biobank-Studie teilnahmen. "Wir hatten von mehr als 420.000 Personen von diesen selbst angegebene Daten über ihre Gehgeschwindigkeit, und von fast 82.000 aus dieser Kohorte hatten wir auch Daten von Beschleunigungsmessern", sagt die Hauptautorin der Studie, Jill Pell, von der University of Glasgow in Schottland. Mit solchen Accelerometern kann die Bewegungsgeschwindigkeit aufgezeichnet werden.

Wie stark das Risiko für Herzrhythmusstörungen sank

Alle Studienteilnehmer beantworteten Fragen nach ihrer Gehgeschwindigkeit - und wurden dann in drei Kategorien geteilt:

Langsame Geschwindigkeit: Weniger als 4,8 Kilometer pro Stunde

Mittlere Gehgeschwindigkeit: 4,8 bis 6,4 Kilometer pro Stunde

Rasche Gehgeschwindigkeit: Mehr als 6,4 Kilometer pro Stunde

Das Ergebnis:

In der raschen Gruppe war das generelle Risiko für Herzrhythmusstörungen um 43 Prozent und in der mittleren Gruppe um 35 Prozent niedriger als in der langsamen Gruppe.

Das Risiko für Vorhofflimmern war sogar um 46 Prozent (schnelle Gehgruppe) beziehungsweise um 38 Prozent (Gruppe mit mittlerer Gehgeschwindigkeit) reduziert.

"Bereits bei täglichem Gehen von 5 bis 15 Minuten in der mittleren Geschwindigkeit zeigte sich eine Reduktion des Risikos für Herzrhythmusstörungen", wird Jill Pell von CNN zitiert.

Der Effekt war laut dieser Studie am stärksten bei Frauen generell, bei Menschen unter 60 Jahren, Menschen ohne Adipositas (krankhaftes Übergewicht), bei Menschen mit hohem Blutdruck und bei solchen mit zwei oder mehr Vorerkrankungen.