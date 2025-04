Wiederbelebung nach Herzstillstand: Was Ersthelfer bewirken

Eine dieser Tage veröffentlichte Studie der Berufsrettung Wien in Zusammenarbeit mit der MedUni Wien kam zu dem Ergebnis: Die Überlebenschance nach einem solchen Herz-Kreislaufstillstand ist in Wien in den vergangenen 15 Jahren um zehn Prozentpunkte gestiegen, von 29 auf 39 Prozent. Grund dafür ist die rasche Rettungskette – von den Ersthelfern, über die Verfügbarkeit von Defibrillatoren, der professionellen Versorgung durch die Berufsrettung bis hin zur weiteren Behandlung in den Kliniken.