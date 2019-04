Mehr als fünf Medikamente: Warum das ein Risiko sein kann

Nehmen Sie regelmäßig fünf oder mehr verschiedene Medikamente ein? Ab dieser Zahl an Arzneimitteln sprechen Mediziner von Polypharmazie oder Multimedikation. „Mindestens ein Viertel aller Über-65-Jährigen zählt zu den Polypharmaziepatienten, ab einem Alter von 80 Jahren ist es bereits jeder Zweite“, sagt Andreas Sönnichsen, der seit Oktober 2018 die Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin der MedUni Wien leitet. „Bei der Einnahme von mehr als fünf Wirkstoffen ist nicht mehr vorhersehbar, was im Organismus an Wirkungen, Interaktionen und unerwünschten Nebenwirkungen passiert“, heißt es in der deutschen „Leitlinie Multimedikation“.