Magenmittel Iberogast: Wie groß ist das Risiko von Leberschäden?

Wörtlich heißt es in der Gebrauchsinformation: „Bei der Anwendung von Schöllkraut-haltigen Arzneimitteln sind Fälle von Leberschädigungen ... sowie Fälle von Leberversagen aufgetreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).“

Bei Leberleiden muss ein Arzt kontaktiert werden

Was für Patienten besonders wichtig ist: "Iberogast darf erst nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden, wenn bei Ihnen eine Lebererkrankung vorliegt oder in der Vergangenheit vorlag oder wenn Sie mit Arzneimitteln mit leberschädigenden Eigenschaften behandelt werden", wird in der Gebrauchsinformation festgehalten.

Und sie verweist auch auf Symptome, auf die man achten sollte: "Sollten Symptome einer Leberschädigung wie Gelbfärbung der Haut oder Augen, dunkler Urin oder entfärbter Stuhl auftreten, ist die Behandlung sofort abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen."