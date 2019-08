Lungenprobleme nach E-Zigaretten-Gebrauch: Erster Toter in den USA

Nach der Häufung dubioser Lungenerkrankungen in Folge der Benutzung von E-Zigaretten gibt es in den USA nun den ersten Todesfall. Am Donnerstag sei dem Gesundheitsministerium im Bundesstaat Illinois der Tod eines Erwachsenen gemeldet worden, der zuvor eine solche Zigarette benutzt habe, sagte die leitende medizinische Angestellte des Ministeriums, Jennifer Layden.

Zusammenhang wird geprüft

Der Mann sei mit "einer schweren, ungeklärten Atemwegserkrankung" ins Krankenhaus eingeliefert worden. Man prüfe zusammen mit weiteren Behörden die Verbindung der gemeldeten Fälle mit den elektronischen Zigaretten. Nähere Angaben zu dem Toten gab es zunächst nicht.