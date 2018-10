Lauda ist in der Reha: AKH-Ärzte prognostizieren normales Leben

"Der Motor brummt wieder, am Fahrgestell müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Dann wird es wieder für einen Sieg reichen." Walter Klepetko, Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie an der MedUni Wien umschreibt den positiven Verlauf von Niki Laudas Lungentransplantation mit einem Vergleich aus der Formel 1. Intensivmediziner Heinz betont: "Wir sind sehr stolz, Herrn Lauda aus dieser komplexen Situation heraus zu bringen, in eine Situation wo er entlassen werden konnte."

Rund zweieinhalb Monate nach der Lungentransplantation, der sich Niki Lauda im AKH-Wien unterziehen musste, konnte der dreifache Formel 1-Weltmeister am Mittwoch das Spital in gutem Allgemeinzustand verlassen (kurier.at berichtete). Lauda muss sich nun einer intensiven, mehrwöchigen Rehabilitation unterziehen, teilte die Wiener Klinik in einer Aussendung mit. Auf eine Prognose, ob er, wie er es sich in einem Telefongespräch mit Lewis Hamilton wünschte, schon Ende November beim Grand Prix in Abu Dhabi dabei sein kann, darauf lassen sich seine Ärzte aus verständlichen Gründen aber nicht ein.