Lärm und Feinstaub: Wie auch das Herz darunter leidet

– Gleichzeitig lässt eine dauerhafte Erhöhung der Feinstaubkonzentration – etwa an sehr stark befahrenen Straßen – das Herzinfarktrisiko umso mehr ansteigen, je höher die Konzentration ist. Die ultrafeinen Partikel können in die Lungenbläschen gelangen und mit dem Blut in alle Organe transportiert werden. Auf Dauer führt dies zu chronischen Entzündungen der Gefäßwand, ein Infarkt kann die Folge sein. Und laut den Daten des Umweltbundesamtes kommt es an vielen Feinstaub-Meßstellen in Österreich immer wieder zur Überschreitung des von der WHO empfohlenen Richtwertes.