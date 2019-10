Kontroverse Studie: Konsum von rotem Fleisch ist gar nicht ungesund

Globales Interesse an Ernährung

Der an der Studie beteiligte Gordon Guyatt, Mediziner und Universitätsprofessor an der kanadischen McMaster University, sagte über die Ergebnisse: "Es gibt ein weltweites Interesse an Ernährung und insbesondere an rotem Fleisch. Die Menschen müssen in der Lage sein, Entscheidungen über ihre eigene Ernährung auf der Grundlage der besten verfügbaren Informationen zu treffen."

Der ebenfalls an der Erhebung beteiligte Epidemiologe Bradley Johnston von der kanadischen Dalhousie University bestätigte, dass die aktuelle Arbeit vielen Ernährungsrichtlinien widerspreche: "Dies ist nicht nur eine weitere Studie über rotes und verarbeitetes Fleisch, sondern eine Reihe systematischer Überprüfungen von hoher Qualität, die zu Empfehlungen führen, die wir für weitaus transparenter, robuster und zuverlässiger halten", sagte Johnston.

"Verantwortungslos"

Unbeteiligte Experten sehen die Studie unterdessen kritisch. "Das ist eine sehr verantwortungslose Empfehlung für die öffentliche Gesundheit", sagte Frank Hu, Vorsitzender der Ernährungsabteilung der Harvard T.H. Chan School of Public Health im Interview mit CNN.

"Warum sollte man eine 'schwache Empfehlung' zum Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch abgeben?", fragte Ernährungswissenschaftler Christopher Gardner von der Stanford School of Medicine im Gespräch mit dem US-Sender. Und Gardner weiter: "Ich bin völlig verblüfft. Und ich mache mir große Sorgen darüber, wie gefährlich das ist."

"Es sollte beachtet werden, dass das Gremium keine nationale oder internationale Organisation oder Regierungen repräsentiert", mahnte Jim Mann, Professor für Medizin und Ernährung an der Universität von Otago in Neuseeland, gegenüber CNN. "Leitlinien werden im Allgemeinen von maßgeblichen Stellen und nicht von selbst ausgewählten Gruppen herausgegeben", sagte Mann, Mitglied der Expertengruppe für Ernährungsberatung der WHO.

Christine Laine, Ärztin und Chefredakteurin der Annals of Internal Medicine, verteidigte die Veröffentlichung unterdessen: "Es gibt viele Gremien, die starke Ernährungsempfehlungen herausgegeben haben, die nicht durch qualitativ hochwertige Überprüfungen der Beweise gestützt werden", sagte sie zu CNN. "Wir waren also aufgrund der Methodik an dieser Arbeit interessiert."