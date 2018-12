Können Kinobesuche das Depressionsrisiko im Alter senken?

Vorbeugende Wirkung

Demnach würde regelmäßige "kulturelle Beschäftigung" das Risiko für Depressionen im Alter reduzieren, heißt es in der Studie, für die mehr als 2.000 Erwachsene über 50 Jahren untersucht wurden. Die Daten für die Erhebung wurden aus der English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) bezogen, einer Langzeiterhebung zur alternden Bevölkerung in Großbritannien.

Das ELSA erhebt über einen Zeitraum von zehn Jahren Daten zur Gesundheit und sozialem und psychischem Wohlbefinden älterer Menschen in Großbritannien. Die Erhebung enthält unter anderem Informationen darüber, wie oft Menschen die Oper, das Kino, Kunstgalerien, Museen und dergleichen besuchen, und zeigt auch auf, bei welchen Teilnehmern Depressionen diagnostiziert wurden.

Effekt durch Häufigkeit

Die Wissenschaftler konnten durch die Analyse der Daten zeigen, dass Menschen, die einmal im Monat Ausstellungen, Kinovorstellungen oder Theateraufführungen besuchten, ein um 48 Prozent geringeres Risiko für Depressionen aufwiesen. Auch jene Personen, die nicht derart regelmäßig aber zumindest alle paar Monate eine Kulturveranstaltung aufsuchten, profitierten: Sie wiesen ein um 32 Prozent verringertes Risiko auf.

Auch nachdem Lebensstilfaktoren der Studienteilnehmer, etwa Alter, Geschlecht, finanzielle Mittel, Gesundheit und Bewegung, berücksichtig wurden, bliebt der signifikante Zusammenhang bestehen.

"Im Allgemeinen wissen die Menschen, welche Vorteile es ihnen bringt, fünf Mal am Tag zu essen und sich körperlich und psychisch zu bewegen, aber es ist sehr wenig bekannt, dass kulturelle Aktivitäten auch ähnliche Vorteile haben", kommentierte Daisy Fancourt, Hauptautorin der Studie vom University College London, die neuen Erkenntnisse.

Die gesundheitlichen Vorteile kultureller Aktivitäten führt Fancourt auf die mentale Stimulation, die soziale Interaktion und die Förderung der Kreativität zurück, die bei derartigen Veranstaltungen ermöglicht wird.