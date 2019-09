Klimawandel: "Doctors for Future" will Gesundheitsberufe aufrütteln

So könnte Hitze möglicherweise die Anfallshäufigkeit bei einer bestimmten Epilepsieform bei Kindern (Dravet syndrome) erhöhen, hieß es kürzlich in einem Fachartikel in The Lancet / Neurology. Das berichteten demnach Eltern betroffener Kinder im vergangenen Sommer in Großbritannien. Auch bei anderen Epilepsieformen könnten möglicherweise höhere Temperaturen die Zahl der Anfälle erhöhen. „Der Klimawandel betrifft wirklich alle Menschen“, unterstreicht der Umweltmediziner.

Auch ein Ansteigen von Ängsten und Depressionen – weil man der Hitze nicht entfliehen kann – sei zu befürchten, ebenso wie posttraumatische Belastungsstörungen als Folge von Überschwemmungen, Vermurungen oder Stürmen. „Aber auch Säuglinge und Kleinkinder, deren Anpassungsfähigkeit an höhere Temperaturen noch nicht vollständig entwickelt ist, werden verstärkt medizinischer Betreuung bedürfen.“

Andererseits steht das Gesundheitssystem vor großen Problemen, betont Hutter: „Lücken in der medizinischen Versorgung – wie der Mangel an niedergelassenen Ärzten im ländlichen Raum – werden bei Extremwetterperioden noch sichtbarer werden.“