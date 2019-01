Kann bei Übergewicht das Gehirn schrumpfen?

Eine Ursache könnte in der erhöhten Herz-Kreislaufbelastung liegen: „Wenn das Herz mehr Gewebe versorgen muss, kann das auf Dauer zu einer Überbelastung führen.“ Die Gehirnzellen könnten dadurch nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden, was deren Absterben begünstigt. Und es kann in den Gehirngefäßen genauso wie in jenen des Herzens zu Ablagerungen kommen: „Die Folge können Mini-Schlaganfälle sein, die man im Alltag gar nicht merkt, die aber zum Absterben von Gehirnzellen und Beeinträchtigungen der Gedächtnisleistung führen.“ Eine solche „milde kognitive Beeinträchtigung“ löst bei rund 15 Prozent der Betroffenen innerhalb eines Jahres eine Demenz aus.