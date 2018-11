Herzinsuffizienz: Jeder Zweite schätzt Symptome falsch ein

Bis vor einem Jahr war Christian Fabri einer dieser Patienten, die nichts über Herzinsuffizienz wussten. Obwohl er als langjähriger Diabetiker mit Übergewicht und Bluthochdruck zu den Risikopatienten zählte. „Ich hörte von meinen Ärzten nie etwas über die Möglichkeit einer Herzinsuffizienz als Spätfolge.“ Erst als 2017 schwere Atemnot, Erschöpfungszustände und Wassereinlagerungen auftragen, ging er zum Arzt und wurde ins Spital überwiesen. „Die Diagnose war ein Schock.“

Erkrankung ist in Bevölkerung nicht angekommen

Immerhin sterben jährlich 14.000 Österreicher an Herzschwäche und damit so häufig wie Herzinfarkte, aber sogar gefährlicher als viele bösartige Tumore. „Offenbar ist die Erkrankung in der Bevölkerung trotzdem noch nicht angekommen“, sagt Hülsmann. Auch wenn die Beschwerden oft massiv seien, denke man nicht an einen möglichen Herzschaden. „Atemnot kann ja viele Ursachen haben.“ Nicht umsonst halten viele Betroffene die Symptome für normale Altersbeschwerden.