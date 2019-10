Handy, Videospiele: Warum Eltern in der Erziehung oft unsicher sind

Es gebe in der heutigen Elterngeneration eine gewisse Unsicherheit, weil sie selbst den Umgang mit Sozialen Medien aus ihrer Jugend nicht kennt, sagte die Psychologin und Kinderpsychotherapeutin Martina Bienenstein, Gründerin der Internet-Plattform mychild.at: „Ich kann nicht nachvollziehen, was meine Tochter in den Sozialen Medien alles erfährt – sie sagt, es ist wahnsinnig toll. Für uns als Eltern ist es wahnsinnig schwer zu sagen, was richtig ist und was falsch – die nächste Generation wird da sicherer sein.“