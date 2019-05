Händehygiene: Sogar auf Intensivstationen oft mangelhaft

Eine von 31 Personen, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden, erkranken in den USA an einer Infektion. Das zeigen Daten der nationalen Gesundheitsbehörde CDC. Derartige im "Gesundheitssystem erworbenen Infektionen" (hospital acquired infections, HAI) betreffen in den USA rund 722.000 Personen pro Jahr, wovon etwa 75.000 Patientinnen und Patienten im Krankenhaus versterben. Die geschätzten Behandlungskosten belaufen sich jährlich auf 33 Milliarden US-Dollar.

"Für Europa geht die EU-Agentur European Center for Disease Prevention and Control ( ECDC) von 8,9 Millionen HAI-Fällen jährlich in Spitälern aus“, sagt Walter Hasibeder, Primarius der Abteilung für Anästhesie und operative Intensivmedizin am St. Vinzenz Krankenhaus in Zams/ Tirol und künftiger Präsident Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI). "Patienten auf Intensivstationen sind besonders gefährdet, sie haben ein fünf- bis zehnfach erhöhtes Risiko für eine im Spital erworbene Infektion“. Alljährlich soll Anfang Mai der "Internationale Tag der Händehygiene" auf das Thema aufmerksam machen.