Grippe: Moderne Vierfachimpfstoffe könnten knapp werden

In dieser Saison sind in der Vakzine Antigene gegen folgende Viren enthalten:

- A (H1N1/ Michigan) - basierend auf dem Pandemie-Virus von 2009/2010

- A (H3N2/ Singapur)

- hinzu kommen ein oder zwei Antigene von Influenza B-Viren: (B/ Colorado, in Vierfachimpfstoffen zusätzlich B/ Phuket).

Die generelle Problematik liegt in der beschränkten Produktionskapazität von Vakzinen insgesamt und von Influenza-Impfstoffen im Speziellen. Die Pharmakonzerne planen für die einzelnen Staaten, in die geliefert wird, jeweils fast ein Jahr voraus auf der Basis der Verkaufsdaten der vergangenen Influenza-Saison. In der Influenza-Saison 2017/2018 wurden abzüglich der Retouren in Österreich rund 558.000 Dosen der Vakzine abgegeben. Das entspricht einer theoretischen Durchimpfungsrate von 6,36 Prozent. 2006/2007 waren es noch 15,36 Prozent gewesen. Daher steht auch für die Influenza-Saison 2018/2019 nur ein beschränktes Kontingent - wohl auf im internationalen Vergleich niedrigem Niveau - zur Verfügung.

"Die Menge, die hergestellt wird, richtet sich nach den Absatzmengen des Vorjahres. Eine gewisse Mehrproduktion für eine allfällige höhere Nachfrage wird zwar mit einkalkuliert, aber wenn die tatsächliche Nachfrage diese Menge übersteigt, kann aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses nicht nachgeliefert werden", wurde Alexander Herzog, Generalsekretär der Pharmig, in einer Aussendung zitiert.