Chronische Entzündungen: Folge des Lebensstils in Industriestaaten?

"Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir die gesamte Natur von Entzündungen neu überdenken", wurde Studien-Co-Autor Alan Cohen, der an der Columbia University in New York City zum Thema Altern forscht, jetzt in der Wissenschaftszeitschrift Nature zitiert. "Was wir aufgrund zahlreicher Studien in westlichen Industrieländern als universell betrachteten, ist wahrscheinlich nur eine Besonderheit unserer Umwelt."

Bisherige Untersuchungen aus wohlhabenden Ländern

Das Magazin Nature Aging hat Anfang der Woche die neue Studie von Maximilien Franck (Columbia University) und seinen Co-Autoren veröffentlicht, darunter zum Beispiel auch Geriatriespezialisten aus Florenz, welche eine neue Sichtweise auf die Alterungsprozesse des Menschen bringen könnten.