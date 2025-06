Wie rasch Ernährung auf Entzündungswerte und Immunsystem wirkt

Die Immunforscherin Tal Pecht vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE) war eine der zentralen Autorinnen. „In der aktuellen Studie haben wir beobachtet, dass die westliche Ernährungsweise zu einem Anstieg der Entzündungsmarker und einer Beeinträchtigung der Immunantwort führte“, schreibt Pecht in einem eMail an den KURIER.

Das Forschungsteam stellte nach dem Umstieg auf die westliche Ernährung beispielsweise auch einen Rückgang von zwei wichtigen Omega-3-Fettsäuren fest – EPA und DHA –, „die bekanntermaßen die Gesundheit von Herz, Gehirn und Immunsystem unterstützen“, so Pecht. Zwar stiegen die Werte am Ende der Nachbeobachungsphase – vier Wochen nach dem Ende der Ernährungsumstellung – wieder auf ein höheres Niveau, allerdings war das nicht bei allen Werten der Fall. „Einige der beobachteten Veränderungen in den Immun- und Stoffwechselprofilen blieben auch bei der Nachuntersuchung bestehen“, so die Studie.