Entzündliche Darmerkrankungen: Ein "bisschen Diät“ heilt nicht

"Die Menge der Mikroorganismen, die in unserem Darm wohnen, übersteigt die Zahl der Zellen unseres Körpers“, sagt Eva Untersmayr-Elsenhuber – und letztere haben Forscher in Israel 2016 mit immerhin 30 Billionen beziffert: „Wir stehen erst ganz am Beginn, dieses System – das einen großen Einfluss auf uns hat – zu verstehen“, betont die Immunologin, einer der Podiumsgäste beim Gesundheitstalk im Van-Swieten-Saal in Wien-Alsergrund zum Thema „Der Darm – ein sensibles Organ“ mit rund 300 Besuchern. Veranstalter waren der KURIER, die MedUni Wien und die Pharmafirma Novartis.