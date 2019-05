Die Sprache des Gehirns: Wie Forscher sie entschlüsseln wollen

Es ist ein Projekt von ähnlicher Bedeutung wie die Entschlüsselung des Genoms: Die „ Vermessung“ des Gehirns: Der Mediziner, Physiker und Neurowissenschafter Moritz Helmstaedter, 41, ist Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main in Deutschland. Am Donnerstag erklärt er an der MedUni Wien auf einer großen Konferenz („Darwin’s Circle Health“), wie er die Kommunikation der Nervenzellen erforschen will.

KURIER: Was kann man sich unter der „ Vermessung des Gehirns“ genau vorstellen?

Moritz Helmstaedter: Unser Gehirn ist in erster Linie ein wahnsinnig kompliziertes und komplexes Netzwerk, das wir erst langsam beginnen zu verstehen. Und es gibt seit Langem die Vermutung, dass manche Erkrankungen, insbesondere psychiatrische, im Kern Netzwerkkrankheiten sind: Dass es in diesem Netzwerk also Veränderungen oder Störungen gibt. Und diese Veränderungen können wir jetzt erstmals erforschen.