Präzisionsmedizin: „Ein Durchbruch zugunsten der Patienten“

In Zukunft werde in der Medizin die „Hightech-Prävention“ eine immer größere Rolle spielen, prognostiziert Fritz: „Und wir müssen unser Wissen schneller an die Patienten bringen.“

Die Angst nehmen

Und: „Wir müssen den Menschen die Angst vor der Digitalisierung nehmen“, betont Internist Siegfried Meryn. Die Annäherung von Biotechnologie und Informationstechnologie „ist ein Durchbruch zugunsten der Patienten“. Beispiele seien etwa Möglichkeiten der Telemedizin – dass also Patienten zu Hause sind, regelmäßig aber wichtige Daten wie Blutdruck oder Gewicht automatisiert an den Arzt übermittelt und Probleme so frühzeitig erkannt werden. „Wir stehen am Beginn einer Revolution.“