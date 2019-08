Dengue, Malaria, Tollwut: Was Reisende jetzt wissen sollten

Gibt es eine Impfung gegen Dengue?

Es ist in der EU ein Impfstoff zugelassen, für Touristen ist er aber nicht geeignet. „Es gibt weder Sicherheits- noch Wirksamkeitsdaten speziell für diese Gruppe“, sagt Kollaritsch. „Außerdem sind drei Impfungen im Abstand von je sechs Monaten notwendig – für Urlauber wenig praktikabel.“ Die zu Impfenden müssen außerdem in einem Dengue-Gebiet leben und schon eine erste Infektion durchgemacht haben: „Andernfalls ist ihr Risiko für einen schweren Erkrankungsverlauf bei einer Infektion trotz Impfung – die Schutzrate liegt bei etwa 66 Prozent – erhöht.“ Dies dürfte auf den Philippinen die Ursache für mehrere Todesfälle nach der Impfung gewesen sein.

Welche Schutzmöglichkeiten gibt es?

Die wichtigste Maßnahme ist konsequenter Mückenschutz – mit Mücken-abwehrenden Sprays und (in Hochrisikogebieten) vor allem nach einer Erstinfektion dem Schlafen unter Netzen: „Damit kann die Infektionswahrscheinlichkeit um mehr als 99 Prozent gesenkt werden.“ Die Mücken, die Dengue übertragen, sind tag- und nachtaktiv – einschmieren ist also auch am Tag wichtig. Direkt am Strand ist das Infektionsrisiko meist gering.