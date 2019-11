„Darf man im Swingerclub noch rauchen?“

Eine häufige Frage an die Psychologinnen sei, was man tun könne, wenn nach dem Rauchstopp akute Verlangensattacken auftreten: „Hier hilft Ablenkung am Besten – rufen Sie eine Freund oder eine Freundin an, stürzen Sie sich in eine Aktivität wie Wohnung putzen, spielen Sie am Mobiltelefon.“ Auch Nikotinersatzprodukte – Sprays, Kaugummis, Tabletten – helfen sehr gut: „Es dauert aber einige Minuten, bis die Wirkung einsetzt.“