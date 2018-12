Borreliose: Öle aus Knoblauch und Kräutern besser als Antibiotika

Viele Borreliose-Patienten leiden lange an Symptomen wie Gelenkschmerzen und Müdigkeit. Standard-Antibiotika helfen dagegen kaum. Forscher der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health konnten nun zeigen, dass Öle aus Knoblauch, verschiedenen Kräutern und Heilpflanzen bei Borreliose helfen können. Diese Öle können insbesondere zur Linderung von jenen Symptomen nützlich sein, die trotz Antibiotika-Standardtherapie bestehen bleiben.



Die in der Fachzeitschrift Antibiotics veröffentlichte Studie umfasste Laboruntersuchungen von 35 ätherischen Ölen. Und zwar solche Öle, die aus Pflanzen oder deren Früchten gepresst werden und den Hauptduft der Pflanze oder "Essenz" enthalten. Die Forscher fanden heraus, dass zehn davon, darunter Öle aus Knoblauchzehen, Myrrhenbäumen, Thymianblättern, Zimtrinde, Pimentbeeren und Kreuzkümmelsamen eine starke Abtötungswirkung gegen ruhende und langsam wachsende Formen des Lyme-Borreliose-Bakteriums – sogenannte „persister“-Zellen, zeigten.

10 bis 20 Prozent haben anhaltende Symptome

"Wir fanden heraus, dass diese ätherischen Öle die ruhenden Keime von Lyme-Bakterien noch besser abtöten konnten als Standard-Lyme-Antibiotika", sagt Studienautor Ying Zhang, Professor an der Abteilung für Molekulare Mikrobiologie und Immunologie an der Bloomberg School .



Eine Standardbehandlung mit Doxycyclin oder einem alternativen Antibiotikum für einige Wochen beseitigt normalerweise die Infektion und beseitigt die Symptome. Etwa 10 bis 20 Prozent der Patienten berichten jedoch von anhaltenden Symptomen, einschließlich Müdigkeit und Gelenkschmerzen - häufig als "persistierende Lyme-Infektion" oder "post-treatment lyme disease syndrome" (PTLDS) bezeichnet, die in manchen Fällen Monate oder Jahre andauern kann.