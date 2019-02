Blaues Licht: Die Gefahr in der Lampe

Lichtspektrum

Das Spektrum des Lichts gliedert sich dabei in sichtbares und nicht sichtbares Licht und wird in Nanometern (nm) gemessen. Ultraviolettes Licht bewegt sich im Spektrum zwischen circa 180 und 400 nm. Das sichtbare Licht, welches wir mit unseren Augen wahrnehmen können, zwischen 380 und 750 nm. Wieder im nicht sichtbaren Bereich liegt zwischen 780 und 1400 nm der Bereich des Infrarot. „Die Sonne – vor allem zu viel davon – hat auch negative Auswirkungen, wie Hautkrebs oder AMD (altersbedingte Makuladegeneration)“, bestätigt Schernhammer, die sich in ihren Forschungen speziell mit dem Zusammenhang von Licht und Krebs befasst hat. Ein entsprechender Sonnenschutz habe sich in Form von Sonnencremen und Sonnenbrillen bewährt, „ganz besonders für Hochrisikoberufe wie Fischer oder Skilehrer.“