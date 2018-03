Netzhautzellen erstmals aus Stammzellen gezüchtet

Für die neuen Makula-Zellen wurde ein nur sechs Millimeter großes Stück Gewebe verwendet, das in die Netzhaut des Patienten implantiert wurde. Damit es an seinem Platz bleibt, wurde es in eine Art von dünnem Gerüst eingebettet, schreiben die Forscher. Ihre Studie wurde jetzt im Fachmagazin Nature Biotechnology veröffentlicht.

Embryonale Stammzellen haben die Fähigkeit, dass sie sich in jegliche Zellen des menschlichen Körpers verändern können – daher werden seit Jahren große Hoffnungen in die Stammzellenforschung gelegt. In London sollen nun weitere acht Patienten mit Makuladegeneration die Stammzellentherapie erhalten.