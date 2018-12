Back-Deko: Glitzer für Kekse und Kuchen ist nicht immer essbar

Einhorn-Cupcakes mit Glitzerstaub oder goldener Glitter für die Weihnachtskekse – Back-Deko steht gerade hoch im Kurs. Doch die Verzierungen sind nicht immer essbar. Die amerikanische Lebensmittelbehörde (Food and Drug Administration FDA) warnt in einem aktuell veröffentlichten YouTube-Video davor, dass in manchen der Verzierungen Materialien enthalten sein könnten, die nicht verzehrbar sind.

Nach Angaben der FDA werden essbare Glitzer üblicherweise aus Zucker, Akaziengummi (Arabicum), Maltodextrin, Maisstärke und speziell für Lebensmittel zugelassenen Farbzusätzen hergestellt. Diese Zutaten sind auf dem Etikett vermerkt. Fehlt ein Etikett mit einer solchen Zutatenliste, handelt es sich nicht um ein Lebensmittel.