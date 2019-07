Aufs Handy schauen vorm Einschlafen: Macht das süchtig auf Süßes?

Wer vor dem Einschlafen - möglicherweise bereits ab abgeschaltenem Licht - noch rasch im Bett die sozialen Medien, seine Mails und die neuesten Nachrichten checkt, der riskiert einen schlechten Schlaf - das ist bekannt. Denn speziell das blaue Licht steht im Verdacht, die Produktion des Schlafhormons Melatonin zu verzögern und zu reduzieren. Doch jetzt sind Wissenschafter einer weiteren, bisher noch nicht so stark beachteten möglichen Folge von Handy- und Laptop-Nutzung vor dem Schlafengehen auf der Spur: Bei Ratten zumindest zeigte sich, dass längere Bestrahlung mit dem blauen Licht in der Nacht den Blutzuckerspiegel und den Zuckerkonsum erhöhte. Die Studie der Universitäten von Straßburg und Amsterdam wurde diese Woche auf einem Kongress in Utrecht in den Niederlanden präsentiert.