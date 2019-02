55 Wochenstunden und mehr erhöhen Risiko für Depression

Die Forscher erklären diesen Unterschied damit, dass Frauen, die mehr als 55 Stunden arbeiten, häufig in von Männern dominierten Berufen arbeiten. Jene, die am Wochenende arbeiten müssen, seien tendenziell eher in niedrig bezahlten Dienstleistungsberufen tätig. Beides würde depressive Symptome fördern. „Solche Berufe sind in Verbindung mit häufigen oder komplexen Interaktionen mit Kunden mit einem höheren Grad an Depression verbunden", schreiben sie.

Auch eine mögliche Doppelbelastung von Frauen könnte laut den Forschern eine Rolle spielen. Zusätzlich zur langen Arbeitszeit würden oft Hausarbeit und die Versorgung von Kindern bei Frauen liegen, was wiederum depressive Symptome fördern könne.

Arbeit am Wochenende belastet Männer

Die Arbeit am Wochenende hatte auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Männern. Sie hatten deutlich öfter depressive Symptome als Männer, die nicht am Wochenende arbeiten. Bei Frauen zeigte sich ein Zusammenhang mit der Anzahl der Wochenenden: Je mehr Wochenenden im Monat sie arbeiteten, desto stärker waren depressive Symptome ausgeprägt.