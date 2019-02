"Ah", "Oh": Welche Gefühle wir mit spontanen Ausrufen ausdrücken

Spontane Ausrufe wie "oh", "ah", "ups" oder "hoppla" sagen weit mehr über den Gemütszustand eines Menschen aus, als bislang angenommen. Das zeigt eine Studie der University of California, Berkeley, für die über 2.000 solcher "nicht-verbaler Exklamationen" gesammelt, statistisch ausgewertet und in Form einer farbigen, interaktiven Audio-Landkarte aufbereitet wurden. So gibt es 24 verschiedene Emotionen durch solche Laute - bisher waren Experten von nur 13 ausgegangen.

Reiches Vokalrepertoire

"Die Menschen greifen schon seit Millionen von Jahren auf wortlose Vokalisierungen zurück, um Stimmungen und Gefühle zu kommunizieren, die sich so schon in wenigen Sekunden entschlüsseln lassen", erklärt Dacher Keltner, Psychologie-Professor an der UC Berkeley. Diese Studie sei eine sehr eindrucksvolle Demonstration des reichen emotionalen Vokalrepertoires des Menschen. "Dazu gehören auch solche kurzen spontanen Ausrufe, mit denen wir beispielsweise Angst, Verehrung, Interesse, Sympathie oder Verlegenheit ausdrücken", betont der Wissenschafter.