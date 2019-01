Patientenanwalt: "Ein ganz anderer Zugang zum Beruf als früher"

Was müsste man tun, um Kassenordinationen – Allgemeinmediziner, Kinderärzte – attraktiver zu machen?

Die heutigen Medizinabsolventen haben einen ganz anderen Zugang zu ihrem Beruf als die Generation, die vor 40, 50 Jahren in das Gesundheitswesen gekommen ist. Sie wollen nicht isoliert als Einzelkämpfer in Einzelordinationen arbeiten. Auch von ihrer Ausbildung her sind sie Teamarbeit gewohnt, und – etwa, wenn sie Kinder haben – sie wollen vielleicht nicht 40, sondern nur 20 oder 10 Stunden arbeiten. Diese Generation benötigt völlig andere Rahmenbedingungen. Ein richtiger Schritt sind größere Organisationen, wo mehrere Ärzte mit anderen Gesundheitsberufen zusammenarbeiten. Ein zweiter Punkt werden eHealth und TeleHealth sein: Der Patient wird nicht mehr so oft zum Arzt in die Ordination kommen, sondern die Dienstleistung des Gesundheitspersonals wird zunehmend zum Patienten kommen. In der Schweiz gibt es das Projekt „eedoctors“ (per Videoverbindung über das Smartphone oder Tablet können sich Patienten mit einem Arzt verbinden lassen, Anm.), wo Sie jederzeit mit einem Arzt aus einem Pool Kontakt aufnehmen können.