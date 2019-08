Ab heute kein Plastik! Was bewirken selbstauferlegte Verbote?

Verzicht wird eigentlich gerne mit etwas Negativem verbunden, zugleich scheint die Lust, mit etwas aufzuhören, so groß wie nie zu sein. Die einen streichen Fleisch vom Speiseplan, während andere das Rauchen aufgeben oder einen Bogen um Einweg-Coffee-To-Go-Becher machen: Es gibt im Alltag wohl genügend Dinge, um dem Weniger-ist-mehr-Prinzip zu frönen. „Wir leben in so einer so großen Fülle und können uns viele Wünsche relativ schnell erfüllen. In diesem Kontext könnte der Verzicht eine erstrebenswerte Sonderstellung darstellen“, bemerkt auch Marion Kronberger, Vizepräsidentin des Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP).