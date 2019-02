Katharina Lintner bäckt Krapfen so gut wie die Oma

In der Küche der Café-Konditorei Lintner duftet es nach Fett und Zucker. „Lasst eure Mäntel lieber draußen, sonst riecht nachher alles nach Krapfen!“, warnt Katharina Lintner, als sie die Tür zu ihrem Reich öffnet. Es ist neun Uhr morgens, die 37-jährige Zuckerbäckerin steht seit fünf Stunden in der Backstube. „Anders geht es nicht – um sieben Uhr sperren wir auf, da müssen die ersten Krapfen fertig sein.“

Nachschub bitte!

Lange dauert es nicht, bis die Vitrine wieder leer ist und Lintner die nächste Fuhr bringen muss. In der Faschingszeit sind die Krapfen der Star im kleinen Familienbetrieb in Wien-Gersthof: Anders als in den meisten Bäckereien werden sie hier noch händisch und mit frischen Zutaten hergestellt. An die hundert Stück bäckt Lintner zwischen 11. 11. und Faschingsdienstag jeden Tag. „Die modernen Geräte können mit unseren Teigen nach altem Rezept gar nicht umgehen“, erklärt die Zuckerbäckerin. Neben handwerklichem Geschick erfordert die alte Backkunst in erster Linie viel Geduld.