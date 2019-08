Wiener Start-up: Wo Fisch- und Gemüsezucht kombiniert werden

An die Kinder denken

Wie man auf eine solche Idee kommt? „Wir dachten uns, wir sollten so wirtschaften, dass die kommende Generation auch noch gut leben kann“, sagt der junge Vater, der an diesem Ferientag seine zwei Kinder mit in die Gärtnerei in Wien-Donaustadt an der Grenze zu Niederösterreich gebracht hat. Die Kleinen haben offensichtlich Spaß daran, durch die lichtdurchfluteten Glashäuser zu rennen und ab und zu Gurken und Paprika direkt von der Staude zu ernten. Genüsslich beißen sie in einen kleinen, roten, knackigen Paprika.