"What the Duck": Neues Lokal am Yppenplatz

Man könnte meinen, am Yppenplatz gäbe es schon genug Lokale, um die Bobo-Crowd zufriedenzustellen. Mit dem "What the Duck", das heute eröffnet, hat Quereinsteigerin Friederike Seiler dennoch noch eine weitere bunte Anlaufstelle im Shabby-Chic-Stil geschaffen. Das jüngste Lokal am Platz in der Verlängerung der Yppengasse versucht sich aber vom bunten Lokalmix abzuheben, indem es auf eine ungewöhnliche Kombinationsküche zwischen China und Frankreich setzt.

Die Location selbst ist nicht unbekannt. Ursprünglich eröffnete hier die Ottakringer Brauerei so etwas wie einen Indoor-Würstlstand, was aber nicht wirklich ankam. Dann übernahmen die Leute von "Ludwig und Adele", die seit 2013 das Foyer des Künstlerhauses kulinarisch bespielen.

Bunte Vögel

Und jetzt also Ente, Huhn, Dim Sum und Tartelettes. Das Lokal hat Seiler ganz im Farbton "Marrs" gestrichen, eine Art von Petrol. Auf den Wänden tummeln sich dschungelähnliche Pflanzen und Vögel, wie übrigens auch sonst im Lokal. Donald Duck ist ebenso vertreten, wie allerlei Federvieh, das als Standbein der Lampen fungiert. Dazu Vintage-Vogel-Volieren, die mit Blumen geschmückt sind. Alles Stücke, die Seiler in ihrer Sammelleidenschaft aus Frankreich mitgebracht hat. Nach dem Pop-up-Lokal "The Velvet Room", mit dem sie heuer im März eine ehemalige k. u. k. Kunsttischlerei bespielte, hat sie nun ihr eigenes Lokal eröffnet.