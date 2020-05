Weniger Wein, aber vom Besten

Das Wetter war auch gut zu den Rotweinwinzern. Besonders in den Cool-Climate-Regionen wie in Teilen Niederösterreichs oder am Leithaberg sind sehr gute Qualitäten zu erwarten. In allen anderen Rotweingebieten Österreichs hat man farbtiefe, tanninhaltige und angenehm balancierte Rotweine abgefüllt oder wird das im Laufe der kommenden Monate tun. Ein guter Jahrgang also, wahrscheinlich sogar ein sehr guter Jahrgang. Ob er ähnliche Haltbarkeit aufweist wie die großen Jahrgänge 2009 und 2011 - das wird sich allerdings erst während der nächsten Jahre zeigen.